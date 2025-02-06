نتنياهو: ترامب يجري اتصالات مع عدة دول لتنفيذ مخططه بشأن غزة

(وكالات)

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أبلغه بأنه يجري اتصالات مع عدة دول لتنفيذ خطته المتعلقة بتهجير الفلسطينيين.

وفي مقابلة مع القناة 14 الإسرائيلية، شدد نتنياهو على أنه لن يوافق على أي اتفاق تطبيع قد يعرض أمن إسرائيل للخطر.

وقال نتنياهو، إنه لن يسمح يإقامة دولة فلسطينية بعد هجوم السابع من أكتوبر، مشيرا إلى أنه سيكون بمثابة "مكافأة ضخمة للإرهاب" حسب تعبيره.

وأضاف نتنياهو، أن إقامة دولة فلسطينية لن يصب إلا في مصلحة حركة حماس وإيران، معتبرًا أن ذلك سيمثل "هزيمة لإسرائيل".

جاء ذلك بعد تصريحات دونالد ترامب التي كشف فيها عن خطة توضح رغبة الولايات المتحدة في السيطرة على قطاع غزة، وذلك بعد تهجير الفلسطينيين خارج القطاع.