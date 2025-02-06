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خطف اثنين من عناصر الأمن السوري في اشتباكات مع حزب الله على الحدود

10:46 م الخميس 06 فبراير 2025

خطف اثنين من عناصر الأمن السوري في اشتباكات مع حزب

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وكالات

أطلقت إدارة أمن الحدود في الإدارة السورية الجديدة حملة أمنية على الحدود مع لبنان ضمن محافظة حمص لإغلاق منافذ تهريب الأسلحة و"الممنوعات" مما أدى لاشتباكات مع من وصفتهم بـ"المطلوبين" أدت إلى اختطاف عنصرين من عناصر الأمن في الإدارة السورية، وفق تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية الخميس.

وقال المكتب الإعلامي في محافظة حمص لـ"سانا": " في إطار الجهود المستمرة لضبط الحدود السورية-اللبنانية، أطلقت إدارة أمن الحدود حملة موسعة في قرية "حاويك" الحدودية، بهدف إغلاق منافذ تهريب الأسلحة والممنوعات، ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز سيادة القانون والحد من الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر سلباً على الشعبين السوري واللبناني".

وتابع المكتب في تصريحاته: " أسفرت الحملة حتى الآن عن توقيف عدد من المطلوبين المتورطين في عمليات تهريب غير مشروعة، بالإضافة إلى ضبط كميات من الأسلحة̈ والممنوعات التي كانت بحوزتهم".

وأردف المكتب: " خلال تنفيذ الحملة، وقعت اشتباكات بين قوات أمن الحدود وعدد من المطلوبين، مما أسفر عن اختطاف عنصرين من قواتنا أثناء قيامهما بواجبهما، وتؤكد المديرية أن تحرير المختطفين يمثل أولوية قصوى، وأنها لن تدخر جهداً في ملاحقة المتورطين ومحاسبتهم وفق القانون".

وختم المكتب: " تؤكد قوى الأمن عزمها على التصدي بحزم للفلول المسلحة وعصابات التهريب التي تعمل على زعزعة استقرار المنطقة والإضرار بمصالح الشعبين السوري واللبناني، ونهيب بجميع المواطنين التعاون مع الأجهزة الأمنية للإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة حفاظاً على أمن البلاد وسلامة مواطنيها".

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الإدارة السورية الجديدة حملة أمنية الحدود السورية اللبنانية لبنان
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