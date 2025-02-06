سفارة تركيا: أنقرة تستأنف مساعداتها لغزة بعد وقف النار بجهود مصر وقطر

القاهرة- مصراوي

وصلت اليوم الأربعاء، سفينة المساعدات الإنسانية الأولى "البحر المتوسط" إلى ميناء العريش، ومن المقرر أن تصل سفينة المساعدات الإنسانية الثانية "أمير جوي" إلى ميناء العريش بحلول يوم الأحد، وذلك في إطار جهود المساعدات الإنسانية التركية المستأنفة.

في إطار اتفاقية وقف إطلاق النار لمدة 42 يومًا في غزة نتيجة للجهود المستمرة التي تبذلها مصر وقطر، تقرر مرور ما لا يقل عن 600 شاحنة مساعدات عبر غزة يوميًا، وفتح معبر رفح. وفي هذا السياق، عملت تركيا، التي تعد من بين الدول الأولى التي ترسل مساعدات إنسانية إلى غزة، بالتعاون مع مصر على تسريع جهودها لتقديم المساعدات الإنسانية عبر مصر.

وقد وصل مؤخرًا إلى القاهرة وفد من هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (AFAD)، وهي الوكالة الرئيسية لتنسيق المساعدات الإنسانية في تركيا، بالإضافة إلى الهلال الأحمر التركي، حيث عقدوا اجتماعًا تنسيقيًا مع الهلال الأحمر المصري قبل أن يتوجه الوفد إلى منطقة شمال سيناء.

وأجرى الوفد مشاورات مع السلطات المصرية المحلية بشأن الوضع في معبر رفح وعبور المساعدات الإنسانية.

وفي إطار جهود المساعدات الإنسانية التي تبذلها تركيا، استأنفت شحناتها عبر ميناء العريش، الذي كان يُستخدم سابقًا. حيث انطلقت سفينة "البحر المتوسط"، التي تحمل 835 طناً من المساعدات الإنسانية، من ميناء مرسين ووصلت إلى ميناء العريش اليوم 29 يناير.

وكان في استقبال السفينة بالميناء سفير الجمهورية التركية بالقاهرة صالح موطلو شن، ومسؤولو الميناء، ونائب مدير إدارة الكوارث والطوارئ، ومسؤولو الهلال الأحمر المصري.

من بين 835 طنًا من الحمولة الموجودة على متن السفينة، هناك أكثر من 10 آلاف خيمة يحتاجها سكان غزة بشكل عاجل. وتم الإبلاغ من قبل الهلال الأحمر المصري والفلسطيني عن الحاجة الماسة لهذه الخيام، حيث تم تدمير 80% من منازل غزة خلال أيام الشتاء الباردة، وخاصة منازل النازحين إلى شمال غزة. كما تتضمن الشحنة أيضًا مواد أخرى ضرورية مثل دورات المياه المتنقلة.

وفي تصريحاته عقب استقبال السفينة، أفاد سفير الجمهورية التركية بالقاهرة، صالح موطلو شن، بأن جهود المساعدات الإنسانية التركية بالتعاون مع مصر مكنت من إرسال مساعدات واسعة النطاق إلى غزة، ومن الآن فصاعدًا، سيتم تكثيف إرسال المساعدات بحرًا عبر العريش بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري والسلطات الأخرى. وأضاف أن منظمات المجتمع المدني التركية على وشك استئناف جهودها لإرسال المساعدات التي وفرتها من القاهرة إلى غزة عبر الشاحنات.

وأعرب السفير صالح موطلو شن عن أمله في أن تدخل شاحنات المساعدات إلى غزة بشكل أكثر فعالية بعد فتح معبر رفح البري وفق التنظيم والإدارة الجديدة في الأيام المقبلة. وأشار أيضًا إلى أن هناك مرضى جرحى ما زالوا في غزة ينتظرون العلاج وهم بحاجة إليه، وقال إنه مع فتح معبر رفح سيتمكنون من إرسال بعض المرضى إلى تركيا عبر مصر.

وأكد أنه لا يوجد بديل عن معبر رفح الحدودي فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية ومرور الأفراد.

وأوضح السفير صالح موطلو شن أن تركيا حتى الآن أرسلت 14 سفينة، من بينها السفينة "البحر المتوسط"، وأن السفينة الخامسة عشر "أمير جوي" ستصل إلى ميناء العريش خلال الأيام المقبلة بحمولة تقترب من 2000 طن.

وفي المستقبل، إذا استمر وقف إطلاق النار وإرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة بهذا الكم، فإن تركيا بالتعاون مع السلطات المصرية ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية عبر ميناء العريش دون انقطاع، قائلاً: "لن نترك أشقائنا المظلومين والمضطهدين في غزة وحدهم".