هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل تتسلم قائمة بأسماء الأسرى المفرج عنهم غدًا الجمعة

(وكالات)

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأنه من المنتظر أن تتلقى إسرائيل يوم الجمعة قائمة بأسماء الأسرى الإسرائيليين، الذين سيتم الإفراج عنهم، في إطار الاتفاق الجاري بشأن إطلاق سراح المحتجزين.

يأتي ذلك في ظل المفاوضات المستمرة بين الأطراف المعنية وسط جهود دولية لإتمام الصفقة وضمان تنفيذها وفقًا للمرحلة المتفق عليها.

وكان موقع "واللا" الإسرائيلي، قد ذكر نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعرب عن استعداده للدخول في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار مقابل إنهاء حكم حركة حماس وخروج قادتها خارج قطاع غزة.