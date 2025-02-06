أسوشيتد برس: مصر تشن حملة دبلوماسية ضد تهجير غزة وحذرت أمريكا: اتفاق السلام في خطر

(أ ب)

قالت إسرائيل إنها بدأت الاستعدادات لرحيل الفلسطينيين من غزة على الرغم من الرفض الدولي لخطة الرئيس دونالد ترامب، لتفريغ الأراضي من سكانها. فيما قال مسؤولون إن مصر شنت حملة دبلوماسية خلف الكواليس ضد الاقتراح، محذرة من أنها ستعرض اتفاق السلام مع إسرائيل للخطر.

وقد تراجعت إدارة ترامب بالفعل عن جوانب من الاقتراح بعد أن تم رفضه على نطاق واسع دوليًا، قائلة إن نقل الفلسطينيين سيكون مؤقتًا. وقدم المسؤولون الأمريكيون القليل من التفاصيل حول كيفية أو موعد تنفيذ الخطة.

وفي منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الخميس، قال ترامب إن إسرائيل ستسلم غزة إلى الولايات المتحدة بعد الحرب، وأنه لن تكون هناك حاجة إلى جنود أمريكيين لخطته لإعادة تطويرها.

ورفض الفلسطينيون بشدة اقتراح ترامب، خوفًا من أن إسرائيل لن تسمح أبدًا للاجئين بالعودة. كما حذرت مصر من أن طرد الفلسطينيين من شأنه أن يزعزع استقرار المنطقة ويقوض معاهدة السلام مع إسرائيل، حجر الزاوية في الاستقرار والنفوذ الأمريكي لعقود.

كما رفضت المملكة العربية السعودية، وهي حليف رئيسي آخر للولايات المتحدة، أي نقل جماعي للفلسطينيين وتقول إنها لن تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وهو هدف رئيسي لإدارة ترامب دون إنشاء دولة فلسطينية تضم غزة.

وقالت قطر إن إسرائيل وحماس في "أقرب نقطة" حتى الآن لاتفاق وقف إطلاق النار مع غزة.

ووصف ترامب والمسؤولون الإسرائيليون النقل المقترح من غزة التي مزقتها الحرب بأنه طوعي، لكن الفلسطينيين أعربوا عالميًا عن تصميمهم على البقاء في وطنهم.

ولم يذكر ترامب والمسؤولون الإسرائيليون كيف سيردون إذا رفض الفلسطينيون المغادرة. لكن هيومن رايتس ووتش وجماعات أخرى تقول إن الخطة، إذا تم تنفيذها، سترقى إلى مستوى "التطهير العرقي"، والنقل القسري للسكان المدنيين لمجموعة عرقية من منطقة جغرافية.

فيما قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، الخميس، إنه أمر الجيش باتخاذ الاستعدادات لتسهيل هجرة أعداد كبيرة من الفلسطينيين من غزة عبر المعابر البرية وكذلك "ترتيبات خاصة للخروج عن طريق البحر والجو"، ولم تكن هناك علامات فورية على مثل هذه الاستعدادات على الأرض.

وفقا لمسؤولين مصريين تحدثوا الأربعاء لأسوشيتد برس، قالوا إن القاهرة أوضحت لإدارة ترامب وإسرائيل أنها ستقاوم أي اقتراح من هذا القبيل، وأن اتفاق السلام مع إسرائيل "الذي صمد منذ ما يقرب من نصف قرن" في خطر.

وقال أحد المسؤولين، إن الرسالة تم تسليمها إلى البنتاجون ووزارة الخارجية وأعضاء الكونجرس الأمريكي. وقال مسؤول ثان إنه تم نقلها أيضًا إلى إسرائيل وحلفائها في أوروبا الغربية، بما في ذلك بريطانيا وفرنسا وألمانيا.

وقالت الحكومة المصرية في بيان الخميس إن جهود إخراج الفلسطينيين من غزة ستشكل "انتهاكا صارخا" للقانون الدولي.

أكد دبلوماسي غربي في القاهرة، تحدث أيضًا دون الكشف عن هويته لأن المناقشات لم يتم الإعلان عنها، لأسوشيتد برس، تلقي رسالة مصر عن معارضتها القوية عبر قنوات متعددة. وقال الدبلوماسي إن مصر جادة للغاية وتعتبر الخطة تهديدا لأمنها القومي.

وقال الدبلوماسي، إن مصر رفضت مقترحات مماثلة من إدارة بايدن والدول الأوروبية في وقت مبكر من حرب 7 أكتوبر 2023، وتم طرح المقترحات السابقة بشكل خاص، بينما أعلن ترامب خطته في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأدانت حماس، مرارًا اقتراح ترامب. وقالت يوم الخميس إن أي استيلاء أمريكي على غزة سيعتبر احتلالا، مما يعني أن الجماعة المسلحة سترد بمقاومة مسلحة. ولم تربط الجماعة بعد أي صلة بين اعتراضاتها على اقتراح ترامب ووقف إطلاق النار المستمر. من غير الواضح ما إذا كان سيكون له أي تأثير على الإفراج القادم عن الأسرى الإسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين المقرر يوم السبت.

وقال ترامب إنه يريد إعادة توطين معظم سكان غزة "بشكل دائم" في دول أخرى وأن تتولى الولايات المتحدة مسؤولية إزالة الأنقاض وإعادة بناء غزة باعتبارها "ريفيرا الشرق الأوسط" لجميع الناس. ولم يستبعد نشر القوات الأمريكية هناك.

وبدا أن المسؤولين الأمريكيين تراجعوا عنها في وقت لاحق، قائلين إن نقل الفلسطينيين سيكون مؤقتًا وأن ترامب لم يلتزم بوضع الأحذية الأمريكية على الأرض أو إنفاق أموال الضرائب الأمريكية في غزة.

قال المسؤولون المصريون إن حكومتهم لا تعتقد أن الفلسطينيين بحاجة إلى إعادة توطينهم لإعادة الإعمار للمضي قدمًا، وهي ملتزمة بإقامة دولة فلسطينية في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وهي الأراضي التي استولت عليها إسرائيل في حرب عام 1967 في الشرق الأوسط.

تعارض الحكومة الإسرائيلية إقامة الدولة الفلسطينية وقالت إنها ستحافظ على سيطرة أمنية مفتوحة على كل من غزة والضفة الغربية المحتلة. ضمت إسرائيل القدس الشرقية في خطوة لم يعترف بها معظم المجتمع الدولي وتعتبر المدينة بأكملها عاصمة لها.

في الأسبوع الماضي، استضافت مصر اجتماعًا لكبار الدبلوماسيين من الأردن والمملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، ورفضت جميع الدول العربية الخمس نقل الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية.