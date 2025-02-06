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أكسيوس يكشف تفاصيل خطة نتنياهو لإنهاء الحرب في غزة

08:47 م الخميس 06 فبراير 2025

بنيامين نتنياهو

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وكالات

أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عرض في واشنطن خطة لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وذكر الموقع الأمريكي أن نتنياهو عرض على الإدارة الأمريكية، خطة لإنهاء الحرب وإطلاق سراح كبار الأسرى، مقابل نفي كبار مسؤولي حماس من غزة.

ونقل "أكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين إن نتنياهو يريد تمديد المرحلة الأولى من الصفقة لإطلاق سراح عدد قليل من الأسرى.

وفي المفاوضات بشأن المرحلة الثانية، يريد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن يطالب حماس بالتخلي عن السيطرة على غزة، ومغادرة كبار مسؤوليها إلى الخارج، مقابل إنهاء إسرائيل للحرب، وإطلاق سراح الأسرى الذين لم توافق على إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى، وفق "أكسيوس".

ويسعى نتنياهو إلى تعزيز العلاقات مع واشنطن بعد توتر شابها في عهد الإدارة السابقة على خلفية حرب غزة.

ولا يزال وقف إطلاق النار في قطاع غزة صامداً، ومن المتوقع بدء مفاوضات بشأن مرحلة ثانية من الاتفاق هذا الأسبوع.

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