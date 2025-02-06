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مسؤول إسرائيلي: إذا رفضت حماس عدم السيطرة على غزة لن ننسحب من فيلادلفيا

08:37 م الخميس 06 فبراير 2025

نتنياهو

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وكالات

قالت وسائل إعلام عبرية، إن نتنياهو أكد خلال محادثاته في واشنطن رغبته في تمديد المرحلة الأولى من اتفاق غزة.

ونقل موقع واللا العبري عن مسؤول إسرائيلي قوله: "من الممكن تأمين إطلاق سراح 2 أو 3 أسرى إضافيين فقط بناء على حالتهم الصحية وليس أكثر، خاصة وأن نتنياهو أشار خلال محادثاته في واشنطن إلى نيته الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية".

وتابع واللا عن مسؤولين أمريكيين: "نتنياهو ينوي عرض إنهاء الحرب والإفراج عن معتقلين لم توافق إسرائيل عليهم سابقا، في المقابل يطالب نتنياهو بتخلي حماس عن السلطة في غزة ومغادرة كبار قادتها للخارج".

فيما نقل الموقع العبري عن مصدر إسرائيلي: "إذا وافقت حماس على عدم السيطرة على غزة ستكون هناك مرحلة ثانية من الصفقة، وإذا لم توافق حماس على عدم السيطرة على غزة لن تنسحب إسرائيل من محور فيلادلفيا، خاصة وأن حماس غير مستعدة للتخلي عن قوتها العسكرية أو عن الأسلحة التي بحوزتها".

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