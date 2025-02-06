بعد وقف دعم USAID.. الكونجرس يهاجم ترامب: تحاول مساعدة روسيا

(وكالات)

هاجم الديمقراطيون في الكونجرس الأمريكي، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتجميد المساعدات الخارجية التي تقدمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، قائلين إنه يشكل محاولة لدعم روسيا.

وأفادت صحيفة "سيمافور" بأن عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، جين شاهين، أشار إلى أن تجميد تمويل المساعدات الخارجية من قبل إدارة ترامب يعد تهديدًا مباشرًا لأمن الطاقة في أوكرانيا، وسيعيق الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا.

وأضاف شاهين أن وقف تقديم المساعدات الأمريكية إلى كييف قد يمنح روسيا ميزة خلال أي مفاوضات محتملة بشأن تسوية النزاع في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، وصف وزير الكفاءة الحكومية والملياردير إيلون ماسك "USAID" بأنها منظمة إجرامية، قائلًا إنه "حان وقت موتها"، وأكد أن ترامب وافق على إغلاقها.

من جانبه، اتهم ترامب الوكالة بسرقة مليارات الدولارات من ميزانية الدولة الأمريكية لتمويل وسائل الإعلام "المضللة" حسب تعبيره.