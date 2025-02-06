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ترامب يكشف عن السر وراء تغير علاقته بالدين

08:10 م الخميس 06 فبراير 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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القاهرة- مصراوي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن محاولة اغتياله غيرت أشياءً في داخله وأصبح إيمانه أقوى.

وتابع ترامب في خطاب له الخميس من مبنى الكابيتول: "محاولة اغتيالي غيرت شيئًا ما في داخلي، أشعر الآن بأنني أقوى، كنت أؤمن بالله، لكن إيماني أصبح أقوى كثيرًا".

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، سر تغير علاقته بالدين وذلك بسبب الأحداث التي مر بها خلال العام الماضي.

ودعا الرئيس الأمريكي خلال إفطار الصلاة الوطني في مبني الكابيتول (الكونجرس) الأمريكيين إلى "إعادة تذكر الله" في حياتهم.

وشارك ترامب في تقليد في واشنطن يرجع تاريخه لأكثر من 70 عاما يجمع مجموعة من المشرعين من الحزبين في روح من الزمالة.

وصرح ترامب في مبنى الكابيتول: "أنا أؤمن حقا بأنه لا يمكنكم أن تكونوا سعداء بدون الدين، بدون ذلك الإيمان. دعونا نعيد إحياء الدين. دعونا نعيد تذكر الله في حياتنا".

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