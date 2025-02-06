مقترح التهجير.. نتنياهو: لا حاجة لقوات أمريكية في غزة لتنفيذ مخطط ترامب

(وكالات)

نقلت شبكة "إي بي سي" الأمريكية، اليوم الخميس، عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله إنه لا حاجة لوجود قوات أمريكية في قطاع غزة لتنفيذ المقترح الذي طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

جاء ذلك بعد أن اقترح ترامب، سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على قطاع غزة وذلك بعد تهجير الفلسطينيين من القطاع.

ولم يحدد ترامب الوجهة التي سيتجه إليها سكان غزة في مقترح التهجير لكنه قال إنهم سيذهبون إلى دول أخرى.

كذلك لم يستبعد ترامب، إرسال قوات أمريكية إلى القطاع لبسط السيطرة عليه.