إعلان

مقترح التهجير.. نتنياهو: لا حاجة لقوات أمريكية في غزة لتنفيذ مخطط ترامب

07:01 م الخميس 06 فبراير 2025

بنيامين نتنياهو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(وكالات)

نقلت شبكة "إي بي سي" الأمريكية، اليوم الخميس، عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله إنه لا حاجة لوجود قوات أمريكية في قطاع غزة لتنفيذ المقترح الذي طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

جاء ذلك بعد أن اقترح ترامب، سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على قطاع غزة وذلك بعد تهجير الفلسطينيين من القطاع.

ولم يحدد ترامب الوجهة التي سيتجه إليها سكان غزة في مقترح التهجير لكنه قال إنهم سيذهبون إلى دول أخرى.

كذلك لم يستبعد ترامب، إرسال قوات أمريكية إلى القطاع لبسط السيطرة عليه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بنيامين نتنياهو مقترح ترامب لتهجير غزة قوات أمريكية في غزة تنفيذ مخطط ترامب تهجير الفلسطينيين من القطاع
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
اغتصاب 150 امرأة وحرقهن.. ماذا حدث في سجن غوما بالكونغو؟

إعلان

إعلان

رفع الحد الأدنى 1500 جنيه والمعاشات 15%.. ماذا نعرف عن الحزمة الاجتماعية الجديدة؟
"غرفة السياحة": السعودية تلغي شرط الحصول على التطعيمات لأداء العمرة
رسميًا.. وقف المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات الجديدة بالمتقادمة
5 ظواهر جوية تضرب مصر خلال الساعات المقبلة.. بينها الأمطار والأتربة