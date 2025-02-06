مسؤول بالبيت الأبيض: ترامب سيفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية

(وكالات)

نقلت وكالة أنباء "رويترز"، اليوم الخميس، عن مسؤول في البيت الأبيض، قوله إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيوقع أمرًا بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.

ويأتي ذلك بعد توعد ترامب للمحكمة قبيل تنصيبه، بعد إصدار أحكامها ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.

وكانت المحكمة قد أصدرت مذكرة توقيف بحق نتنياهو وجالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.