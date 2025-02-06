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مسؤول بالبيت الأبيض: ترامب سيفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية

06:59 م الخميس 06 فبراير 2025

البيت الأبيض

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(وكالات)

نقلت وكالة أنباء "رويترز"، اليوم الخميس، عن مسؤول في البيت الأبيض، قوله إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيوقع أمرًا بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.

ويأتي ذلك بعد توعد ترامب للمحكمة قبيل تنصيبه، بعد إصدار أحكامها ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.

وكانت المحكمة قد أصدرت مذكرة توقيف بحق نتنياهو وجالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

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البيت الأبيض ترامب عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية نتنياهو يوآف جالانت جرائم حرب قطاع غزة
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