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أراد لقاء نصر الله.. ما تفاصيل زيارة السنوار التي لم تتم إلى لبنان؟

06:45 م الخميس 06 فبراير 2025

يحيى السنوار

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(وكالات)

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن تفاصيل زيارة، قالت إنها كان من المقرر أن يقوم بها رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" السابق، يحيى السنوار، إلى بيروت في أغسطس وسبتمبر من عام 2023، وذلك قبل أسابيع من الهجوم المفاجئ على إسرائيل في السابع من أكتوبر ضمن عملية "طوفان الأقصى".

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أنه تمت مفاوضات سرية بين إسرائيل وحركة "حماس" حول الجنود الأربعة المحتجزين في غزة تضمنت مطالبة حماس بالسماح للسنوار بزيارة العاصمة اللبنانية بيروت، مع ضمان عودته إلى غزة.

وزعمت الصحيفة أن هدف الزيارة كان "التنسيق لهجوم طوفان الأقصى".

لكن الزيارة لم تتم، حيث توجه بدلاً من السنوار نائبه في ذلك الوقت، خليل الحية، إلى بيروت، حيث كان يحمل رسالة من حماس بشأن إطلاق عملية عسكرية واسعة خلال الأعياد اليهودية. وبدلاً من لقاء أمين عام "حزب الله" السابق حسن نصر الله، التقى الحية بمسؤول ملف فلسطين في الحرس الثوري الإيراني، سعيد أيزدي.

وقالت الصحيفة إن ما فاجأ إسرائيل هو أن "أيزدي لم يبلغ لا نصر الله ولا إيران بما أبلغه به الحية"، ما أدى إلى أن مواقع "حزب الله" كانت مكشوفة وغير جاهزة للحرب في صباح السابع من أكتوبر، مما يعكس غموضًا في التنسيق بين الأطراف المعنية.

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يحيى السنوار حماس إسرائيل طوفان الأقصى بيروت الحرس الثوري الإيراني
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