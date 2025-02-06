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اندلاع حريق في السوق "المصري" بإسطنبول (فيديو)

06:38 م الخميس 06 فبراير 2025

حريق في السوق المصري بإسطنبول

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(وكالات)

اندلع حريق في السوق "المصري"، اليوم الخميس، في منطقة أمينونو في إسطنبول، حسبما أفادت وسائل الإعلام التركية.

وذكرت صحيفة "زمان" أن النيران تصاعدت من مطعم مجاور للسوق، مما استدعى استجابة فورية من سيارات الإطفاء التي هرعت إلى موقع الحريق.

من جانبها، أفادت صحيفة "حرييت" بأن الحريق اندلع في مبنى مكون من أربعة طوابق في منطقة أمينونو، وتسبب في انتشار النيران بسرعة إلى المباني المجاورة. ولم يتم تحديد سبب الحريق على الفور.

وبدوره، أكد والي إسطنبول، داود جول، أن الحريق لم يكن في بازار التوابل، مشيرًا إلى أن فرق الإطفاء استجابت في غضون خمس دقائق.

وأوضح جول، أنه لم تُسجل أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وأن إدارة الإطفاء ستقوم بالتحقيق في أسباب الحريق.

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