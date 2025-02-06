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واشنطن تستهدف إيران بعقوبات جديدة في مجالات الطاقة والشحن والنفط

06:24 م الخميس 06 فبراير 2025

الضغوط الامريكية على ايران

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(وكالات)

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، عن فرض عقوبات جديدة تستهدف عددًا من الشركات الإيرانية في قطاعات الطاقة والشحن والنفط.

وتشمل العقوبات الجديدة إجراءات تهدف إلى تعزيز الضغط على طهران على خلفية أنشطتها في هذه المجالات.

جاء ذلك بعد تصريحات ترامب عن ممارسة سياسة الضغط الأقصى على إيران، وذلك خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء الماضي

ومع ذلك أعرب ترامب عن انفتاح الولايات المتحدة للاتفاق مع إيران، مشيرا إلى أن ذلك لا يعني دعمها للحصول على أسلحة نووية.

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