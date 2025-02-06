ليس من صفاتنا تهجير الناس.. أعضاء بالشيوخ الأمريكي ينتقدون خطة ترامب

القاهرة- مصراوي

انتقد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة.

وعلق عددا من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي على مقترح الرئيس دونالد ترامب أثناء تواجدهم بمقر المجلس وقبل دخول إحدى الجلسات.

البداية كانت مع السيناتور المقرب من دونالد ترامب، ليندسي جراهام والذي قال: "أعتقد أن الأمر سيمثل مشكلة، مشاركة قوات أمريكية في هذه المنطقة نادراً ما تؤدي إلى نتائج طيبة".

فيما علق السيناتور مارك كيلي قائلا:"إنه أمر سخيف، ليس من صفاتنا كأمة أن نفكر في تهجير الناس من أرضهم والاستيلاء عليها، هذا هراء".

وفي الشأن ذاته قال السيناتور روجر ويكر : "الرئيس يفكر خارج الصندوق".

بينما علق السيناتور توم تيليس قائلا: "الرئيس يعقد الأمور أكثر".

كما أضاف السيناتور روبين جاليجو قائلًا : "الخطة غبية تمامًا وغريبة وغير قانونية".

بينما علقت السيناتورة كيت بيرت قائلة: "ما نريده هو الأفضل لشعب غزة، نريد لهم أن يحصلوا على الفرصة التي تمكنهم من الازدهار والأمان. ومن الواضح أننا سنواصل المشاركة في المحادثات حول هذا الموضوع".

View this post on Instagram A post shared by تلسكوب عمان🔭 (@ks.7t.1)

وفي وقت سابق، حذرت جمهورية مصر العربية في بيان، اليوم الخميس، من تداعيات التصريحات الصادرة اليوم من عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية حول بدء تنفيذ مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وبما يعد خرقا صارخا وسافرا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولأبسط حقوق المواطن الفلسطينى، ويستدعي المحاسبة.

وأكدت وزارة الخارجية، على التداعيات الكارثية التي قد تترتب على هذا السلوك غير المسؤول والذي يضعف التفاوض على اتفاق وقف إطلاق النار ويقضي عليه، كما يحرض على عودة القتال مجددا إلى جانب المخاطر التي قد تنتج عنه على المنطقة بأكملها وعلى أسس السلام.

وجدد البيان تأكيد مصر على الرفض الكامل لمثل هذه التصريحات غير المسؤولة جملة وتفصيلا.

وشددت مصر على رفضها التام لأي طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال انتزاع الشعب الفلسطيني أو تهجيره من أرضه التاريخية والاستيلاء عليها، سواء بشكل مرحلي أو نهائي، محذرة من تداعيات تلك الأفكار التي تعد إجحافا وتعديا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولن تكون مصر طرفا فيه