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إسرائيل: تفاصيل خطة ترامب بشأن غزة غير واضحة حتى الآن

06:20 م الخميس 06 فبراير 2025

جدعون ساعر

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(وكالات)

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، اليوم الخميس، إن تل أبيب لم تحصل حتى الآن على تفاصيل واضحة بشأن خطة الرئيس الأمريكي الحالية بخصوص غزة.

وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي، أن إسرائيل لن تقبل بوجود حركة حماس في حكم غزة، مشددًا على أن مستقبل القطاع يجب أن يكون مختلفًا عن الوضع الحالي.

وفي تصريحاته، أشار الوزير إلى أن إسرائيل ملتزمة بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بجميع مراحله، لكنها لن تتخلى عن أهدافها الحربية، محذرًا من أنه "إذا لم نحقق أهدافنا بالوسائل الدبلوماسية، فسنعود للخيار العسكري".

وأضاف أن حكم حماس للقطاع "يجعل حياة الفلسطينيين بائسة"، معتبرًا أن الوضع الحالي يمثل "فرصة لبناء مستقبل أفضل لإسرائيل والشرق الأوسط".

كما شدد ساعر، على ضرورة عدم تكرار "المخططات التي أثبتت فشلها"، مع إتاحة الفرصة لمن يرغب في "الهجرة الطوعية" من غزة.

وبشأن الجهود الدبلوماسية، كشف الوزير عن رغبة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مساعدة إسرائيل على توسيع اتفاقيات التطبيع مع دول جديدة في المنطقة.

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