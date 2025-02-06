ترامب: حماس وافقت على الاتفاق بسبب تهديدي بفتح الجحيم

(وكالات)

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة جاء نتيجة تهديده لحركة المقاومة الإسلامية حماس، متوقعا الإفراج عن مزيد من الأسرى الإسرائيليين في وقت قريب.

وفي تصريحات أدلى بها اليوم، قال ترامب: "حماس أدركت أنني سأجعلها تواجه الجحيم إذا وصلت إلى البيت الأبيض ولم يتم الإفراج عن الرهائن"، مؤكدًا أن فريقه نجح في التفاوض على الاتفاق قبل أيام من توليه منصبه.

كما أعلن ترامب، عن عزمه إنشاء لجنة رئاسية للحريات الدينية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة "بدأت تستعيد احترامها عالميًا".

وانتقد ترامب سياسات الرئيس السابق جو بايدن تجاه إيران وحماس وحزب الله اللبناني، متباهيا بولايته الأولى التي تركت إيران "مفلسة ولم يكن لديها أموال لدعم حماس وحزب الله" حسب تعبيره.

وأضاف ترامب، أن إدارة بايدن "ألغت العقوبات على إيران وسمحت لها بإعادة بيع نفطها"، مما ساهم في تغيير المعادلة.

وتابع ترامب، أن فترة حكمه كانت خالية من الحروب والتضخم، مشيرًا إلى أن إدارته نجحت في تحقيق "نتائج مذهلة" على مستوى السياسة الخارجية والاقتصاد.