وزير خارجية إيطاليا من داخل إسرائيل: لا حل دون الفلسطينيين

(وكالات)

أكد وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، اليوم الخميس، على أهمية الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددًا على ضرورة إشراك الفلسطينيين في أي عملية سياسية.

وفي تصريحاته خلال لقائه نظيره الإسرائيلي جدعون ساهر أثناء زيارته لتل أبيب ، قال الوزير إن "موقف إيطاليا واضح، نحن نؤيد حل الدولتين، حيث يعيش شعبان بسلام"، مضيفًا أنه "لا يمكن فرض أي خيار على الفلسطينيين".

كما شدد على أنه "لا يمكن تحقيق أي تقدم دون مشاركة الفلسطينيين"، في إشارة إلى ضرورة أن يكونوا طرفًا رئيسيًا في أي اتفاق سياسي يخص مستقبل المنطقة.

جاءت زيارة وزير الخارجية الإيطالي، إلى إسرائيل بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تحدث فيها عن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول مجاورة وسيطرة بلاده على القطاع.