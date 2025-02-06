وزير الخارجية الإسرائيلي: غزة تجربة فاشلة لا تملك مستقبلًا

وكالات

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الخميس، إن إسرائيل لن تقبل بوجود حماس في حكم غزة، زاعما أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ليست جزءا من الحل في القطاع.

وأكد ساعر، أن قانون حظر الأونروا في إسرائيل تم تمريره بالإجماع ولن يتم التسامح مع "الإرهاب" أبدا.

وشدد ساعر، على أنه من المهم أن "نكون منفتحين على أفكار جديدة تم اقتراحها وغزة تجربة فاشلة"، مؤكدا أن غزة لا تملك أي مستقبل حاليا و"هذه فرصة لبناء مستقبل أفضل لأنفسنا والشرق الأوسط".

وقالت القناة 14 العبرية نقلا عن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإخلاء غزة هو خطة "اليوم التالي".

‌‏وشدد نتنياهو، على أنه لا يمكن الحديث عن اليوم التالي لغزة بوجود حركة حماس.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن نتنياهو، إنه يجب متابعة فكرة مغادرة سكان غزة للقطاع وتنفيذها.

وأكد نتنياهو في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن مهمة إسرائيل تدمير حماس و"نحن ملتزمون بذلك"، مشددا على ضرورة متابعة فكرة مغادرة سكان غزة للقطاع وتنفيذها.

وأشار نتنياهو، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتحدث عن إرسال قوات أمريكية لتدمير حماس فهذه مهة إسرائيل، موضحا أنه لا يعتقد أن ترامب سيمول بناء غزة فهذا سيكون من دول الجوار الغنية.

كانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت قالت، أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة لن تمول إعادة إعمار غزة وإن إدارته ستعمل مع شركائها بالمنطقة بشأن ذلك، مضيفة "ترامب يتوقع من شركائنا خاصة مصر والأردن قبول الفلسطينيين مؤقتا حتى نعيد بناء وطنهم".

كان ترامب قال في مؤتمر صحفي مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمس الأول الثلاثاء، إن إدارته ترغب في التوصل إلى اتفاق لإعادة توطين فلسطينيي غزة بشكل دائم.

ولفت ترامب، إلى أن الفلسطينيين في غزة يمكنهم الذهاب إلى دول أخرى غير الأردن ومصر.

وفي وقت سابق، قال ترامب إن الأردن ومصر رفضا بالفعل استقبال سكان من غزة ولكن هناك من يرفض أمورا ثم يعود للموافقة عليها.

وتابع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات صحفية في البيت الأبيض الثلاثاء: "هناك مخاطر متعددة في قطاع غزة ولا يمكن لسكانه العيش في هذه الظروف، الوضع في غزة في غاية الخطورة وأعتقد أن سكان القطاع سيغادرونه إذا أتيحت لهم الفرصة، فلا أهداف كثيرة متبقية في قطاع غزة والمكان غير آمن وغير صحي".

وأشار ترامب: "لدينا الأموال الكافية في منطقة الشرق الأوسط لإعادة إعمار قطاع غزة، ولدى الشرق الأوسط المال لبناء أماكن ينتقل إليها سكان غزة، لكن إذا تمكنا من العثور على أرض مناسبة لنقل سكان من غزة إليها سيكون ذلك أفضل لهم كثيراً من العودة إلى القطاع".

وتابع ترامب: "أعتقد أن سكان غزة يجب أن يحصلوا على أرض جيدة وجديدة وجميلة".

ووجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة إلى أهالي قطاع غزة قائلا: "لا بديل للفلسطينيين عن مغادرة غزة".

وقال الرئيس الأمريكي، إنه يريد أن يرى الأردن ومصر يأخذان فلسطينيين من غزة.