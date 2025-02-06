ترامب يهاجم USAID ويتهمها بسرقة مليارات الدولارات وتمويل الإعلام "المُضلل"

(وكالات)

هاجم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) متهما إياها بالاستيلاء على مليارات الدولارات من ميزانية الدولة، واستخدام جزء منها في دعم وسائل إعلامية تروج، وفقًا له، "لروايات منحازة لصالح الديمقراطيين".

وفي منشور عبر منصته "تروث سوشيال" كتب ترامب: "يبدو أن وكالة USAID ومنظمات أخرى سرقت مليارات الدولارات، واستخدم بعضها لرشوة وسائل الإعلام من خلال تمويلها مقابل نشر أخبار زائفة تلمع صورة الديمقراطيين".

وأشار ترامب إلى أن صحيفة "بوليتيكو" تلقت، بحسب اعتقاده، نحو 8 ملايين دولار من أموال الحكومة، متسائلًا عن حجم التمويلات التي حصلت عليها وسائل إعلامية أخرى.

واعتبر ترامب أن هذه القضية قد تصبح "أكبر فضيحة على الإطلاق"، مؤكدًا أن الديمقراطيين "لن يتمكنوا من الإفلات منها".

في السياق ذاته، هاجم الملياردير إيلون ماسك الوكالة، واصفًا إياها بـ"المنظمة الإجرامية"، ومعلنًا أن الوقت قد حان "لنهايتها".

كما كشف ماسك، الذي يترأس وزارة كفاءة الإدارة الحكومية الأمريكية، أن ترامب وافق على قرار إغلاق USAID، وأن الإجراءات التنفيذية لذلك بدأت بالفعل.

من جانبها، أعلنت الوزارة التي يرأسها ماسك عن إلغاء اشتراكات بعض المؤسسات الحكومية الأمريكية في عدة وسائل إعلامية، بينها "بوليتيكو" و"نيويورك تايمز"، ووكالة أسوشيتد برس.

أما وكالة USAID، فأكدت أنها ستضع جميع موظفيها حول العالم في إجازة إدارية بدءًا من يوم الجمعة، باستثناء عدد محدود منهم.

وأفادت شبكة "سي بي إس"، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن مكاتب الوكالة الخارجية تلقت أوامر بإغلاق أبوابها واستدعاء جميع الموظفين في الموعد المحدد.