الحرس الثوري الإيراني: ترامب أدرك قوتنا والآن يحكم وفقا لهذه الحقيقة

وكالات

قال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، اليوم الخميس، إنه إذا حاولت أي دولة الاعتداء على مصالح طهران فسوف تواجه ردا قاسيا.

وأشار سلامي، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدرك جيدا قوة بلاد إيران خلال ولايته الرئاسية الماضية والآن يحكم وفقا لهذه الحقيقة.

وأضاف سلامي: "نصيحتنا للآخرين ألا يخطئوا في الحكم علينا ويصححوا تقييماتهم ويتخذوا قراراتهم بناءً على حقائق قوتنا".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن طهران لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي وهذا ما أفتى به مرشد الجمهورية علي خامنئي، مشيرا إلى أن بلاده فتحت مراكزها النووية للتفتيش.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، إنه يخطط لإقامة احتفال كبير في الشرق الأوسط عند توقيع الاتفاق مع إيران.

ودعا ترامب، إلى ضرورة البدء في العمل على اتفاق مع طهران بشكل فوري، قائلًا إنه يريد أن تكون إيران "دولة عظيمة وناجحة".

ومع تصريحاته عن النظرة الإيجابية المستقبلية لإيران، لكن ترامب أكد في الوقت ذاته، على أهمية عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا.

ووصف ترامب، التقارير التي تتحدث عن عزم الولايات المتحدة وإسرائيل تفجير إيران هي مبالغ فيها، مؤكدًا، أنه يفضل بشدة التوصل إلى اتفاق سلام نووي يمكن التحقق منه، ويتيح لإيران الفرصة للنمو والازدهار في المستقبل.

جدير بالذكر، أن ترامب كان من انسحب من الاتفاق النووي الأمريكي الموقع مع إيران عام 2018 وقام بفرض العقوبات عليها، وهي الخطوة التي قامت إيران على إثرها باستكمال برنامجها النووي مع الانسحاب الأمريكي.