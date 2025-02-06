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رئيس بنما: التصريحات الأمريكية بشأن عبور السفن للقناة دون رسوم غير مقبول

04:44 م الخميس 06 فبراير 2025

رئيس بنما خوسيه راؤول مولينو

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وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن رئيس بنما خوسيه راؤول مولينو، اليوم الخميس، إن تصريح الخارجية الأمريكية بأن سفن الحكومة الأمريكية يمكنها عبور القناة دون دفع رسوم غير مقبول.

وفي وقت سابق من اليوم، نفت هيئة قناة بنما، ادعاء وزارة الخارجية الأمريكية بأن السفن الحكومية الأمريكية ستكون قادرة على عبور القناة دون دفع رسوم.

وقالت هيئة القناة، وهي وكالة مستقلة تشرف عليها الحكومة البنمية، في بيان، إنها لم تجر أي تغييرات لفرض رسوم أو حقوق عبور القناة، مضيفة أن بيانها جاء مباشرة ردا على المزاعم الأمريكية، وفقا لروسيا اليوم.

كانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد قالت، إن حكومة بنما وافقت على عدم فرض رسوم عبور على السفن الحكومية الأمريكية، في خطوة من شأنها توفير ملايين الدولارات الأمريكية سنويا.

وردت هيئة القناة قائلة: "بمسؤولية كاملة، فإن هيئة قناة بنما، كما أشارت، مستعدة لإقامة حوار مع المسؤولين الأمريكيين المعنيين فيما يتعلق بعبور السفن في زمن الحرب من البلد المذكور".

أصبحت بنما نقطة محورية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيث اتهم الرئيس الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى بفرض رسوم باهظة لاستخدام ممرها التجاري، وهو أحد أكثر الممرات ازدحاما في العالم.

وقال ترامب الشهر الماضي: "إذا لم يتم اتباع المبادئ الأخلاقية والقانونية لهذه البادرة الكريمة من العطاء، فسنطالب بإعادة قناة بنما إلينا بالكامل، ودون أدنى شك".

كما ادعى ترامب مرارا أن بنما تنازلت عن السيطرة على القناة للصين، وهو ما تنفيه بنما والصين.

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خوسيه راؤول مولينو رئيس بنما عبور السفن للقناة دون رسوم سفن الحكومة الأمريكية
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