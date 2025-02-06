"جذورها من الأهرامات".. روسيا تسخر من تصريح بريطانيا عن عمق علاقتها مع أوكرانيا

(وكالات)

سخرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، من تصريحات وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، التي تحدث فيها عن "تحالف يمتد لألف عام" بين بلاده وأوكرانيا.

وفي منشور عبر قناتها على "تيليجرام"، علّقت زاخاروفا بسخرية قائلة: "ولماذا ألف عام فقط؟ ألم تصطادوا الديناصورات معًا؟"، مضيفة أن "الشراكة البريطانية الأوكرانية تعود جذورها إلى سفح الأهرامات المصرية".

تصريحات لامي جاءت خلال زيارته إلى كييف، حيث التقى نظيره الأوكراني أندريه سيبيجا، الذي دعا بريطانيا إلى توسيع استثماراتها في قطاع الصناعات العسكرية الأوكرانية.

كما أعلن الوزير البريطاني عن تقديم حزمة دعم جديدة بقيمة 55 مليون جنيه إسترليني، مؤكدًا التزام بلاده بمساعدة أوكرانيا على "البناء من أجل المستقبل"، إلى جانب تقديم الدعم الفوري لها.

أشار لامي أيضًا إلى أن "أميرات كييف تزوجن من أمراء بريطانيين قبل ألف عام"، معتبرًا ذلك دليلًا على متانة العلاقات التاريخية بين البلدين.

لكن من الناحية التاريخية، ارتبطت بنات أمير كييف ياروسلاف الحكيم بحكام أجانب، حيث تزوجت الأميرة آنا من ملك فرنسا هنري الأول، وإليزافيتا من ملك النرويج هارالد الثالث، فيما أصبحت أناستاسيا زوجة ملك المجر أندراش الأول.

أما أجاثا، التي يُحتمل أنها كانت ابنة ياروسلاف، فتشير بعض الروايات غير المؤكدة إلى زواجها من ولي العهد الإنجليزي إدوارد المنفي، رغم تشكيك المؤرخين في ذلك.

كما يُذكر أن الأمير فلاديمير مونوماخ، حفيد ياروسلاف الحكيم، تزوج من الأميرة الإنجليزية جيتا من ويسيكس، ابنة الملك الأنجلو-ساكسوني الأخير هارولد الثاني.