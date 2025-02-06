خيامهم في مهب الريح.. منخفض جوي يضرب غزة ويفاقم أزمة النازحين (صور- فيديو)

القاهرة- مصراوي

يشهد قطاع غزة موجة صقيع جراء منخفض جوي، وهو ما زاد من معاناة السكان في ظل عدم وجود منازل أو خيام، إذ وجه رئيس بلدية رفح، أحمد الصوفي، اليوم الخميس، نداءً عاجلًا إلى المؤسسات الدولية والجهات المعنية بضرورة التدخل الفوري لتوفير 40 ألف خيمة ووحدة إيواء لسكان المدينة الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة.

ويقول رئيس بلدية رفح، في بيان للبلدية، إن الأوضاع الإنسانية في رفح كارثية، إذ يبيت عشرات الآلاف من المواطنين في العراء، وسط ظروف جوية قاسية من أمطار ورياح عاتية زادت من معاناتهم، واقتلعت الخيام المهترئة التي يحتمون بها.

▶️ بلدية #غزة: المنخفض الجوي الذي يتعرض له القطاع فاقم معاناة الفلسطينيين النازحين بالخيام ومراكز الإيواء.



بلدية غزة: غرق مئات الخيام جراء مياه الأمطار والصرف الصحي مع تدمير الاحتلال للبنية التحتية خلال حرب الإبادة.#مركز_الأخبار pic.twitter.com/P4wGJNClqK — مركز الأخبار (@omantvnews) February 6, 2025

وأوضح أن الأرقام الأولية تفيد بأن نحو 90% من الوحدات السكنية في المدينة طالها الدمار، فيما تعرضت حوالي 52 ألف وحدة سكنية للتدمير بنسب متفاوتة.

أكد أن رفح، التي أصبحت مدينة منكوبة، لم تعد قادرة على استيعاب سكانها المتضررين في ظل غياب حلول إيوائية مستدامة، ما يستدعي استجابة دولية عاجلة لإنقاذ السكان من خطر التشرد والمجاعة والأمراض.

غزة من ساعه حتى الآن تتعرض لمنخفض جوي قوي جدا ..

ادى الى اقتلاع الخيام والناس فعلا اتجمدت من قوة البرد.

اقسم بالله الجو ده ما فيه حد يقدر يستحمله حتى وهو جوا بيته وتحت البطانيه.

ادعولهم بالله pic.twitter.com/vZAhrrqGvX — mostafa..sinai 🇵🇸 (@sinai_44) February 5, 2025

كما ناشد الصوفي كافة الجهات الدولية والإنسانية للقيام بمسؤولياتها الأخلاقية والقانونية تجاه سكان رفح، والعمل على توفير مستلزمات الإيواء الأساسية، بما يضمن الحد الأدنى من الحياة الكريمة للنازحين الذين يعانون أوضاعًا مأساوية غير مسبوقة.

ويعيش النازحون في قطاع غزة في معاناة بسبب غياب المأوى بعد الدمار الهائل الذي لحق بمنازلهم جراء العدوان الإسرائيلي.

وجاء هذا في الوقت الذي تعاني فيه مناطق قطاع غزة من برد شديد وأمطار غزيرة تسببت في غرق الخيام التي يحتمي بها مئات الآلاف من الناس.

معاناة عائلة نازحة تعيش في خيام مهترئة في غزة، وسط الأمطار والرياح في المنخفض القوي الذي تشهده البلاد. pic.twitter.com/KMgqWEIY7A — Ultra Palestine - الترا فلسطين (@palestineultra) February 6, 2025

وقالت بلدية غزة: إن المنخفض الجوي الذي يتعرض له القطاع فاقم معاناة الفلسطينيين النازحين بالخيام ومراكز الإيواء، لافتة إلى غرق مئات الخيام جراء مياه الأمطار والصرف الصحي مع تدمير الاحتلال للبنية التحتية خلال حرب الإبادة.

ودخلت مياه الأمطار، اليوم الخميس، داخل الخيام، ما زاد من معاناة النازحين الذين لا يملكون أي حماية من البرد، وسط أزمة متمثلة في نقص المساعدات والإمكانات، ولم تتمكن فرق الإنقاذ من مساعدتهم، في ظل هذا الدمار الواسع.

وعن الوضع الراهن قالت حركة حماس في بيان لها اليوم، إن الوضع كارثي في قطاع غزة بسبب الأحوال الجوية، ما يتطلب ضغطا دوليا لإلزام الاحتلال بتنفيذ البروتوكول الإنساني بالاتفاق.

وأوضحت حماس أن قيادة الحركة أعطت الأولوية لتنفيذ البروتوكول الإنساني من اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن النازحين في الخيام ومخيمات الإيواء في قطاع غزة عاشوا ليلة قاسية بسبب الرياح العاتية.

كما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن النازحين في القطاع عاشوا ليلة صعبة وقاسية في الخيام بسبب المنخفض الجوي الذي تعرضت له المنطقة، حيث تسبب في هطول أمطار غزيرة أدت إلى غرق الخيام والمنازل.

الوضع في غزة الآن مع وصول المنخفض الجوي الرياح وصلت سرعتها ما بين 80 - 100 كم/ساعة مع أمطار غزيرة، وبرد شديد، وتطاير خيام نازحين pic.twitter.com/9dVIOWrS2q — احمد فوزي - Ahmed Faozi (@AFYemeni) February 5, 2025

وأضاف البيان أن النازحين يعانون من أوضاع إنسانية صعبة في ظل الظروف الجوية القاسية، مطالبًا بسرعة توفير خيام وبيوت جاهزة لهم، بالإضافة إلى معدات لترميم الشوارع والطرقات التي تضررت جراء الأمطار الغزيرة.

ووجه المكتب الإعلامي الحكومي انتقادات إلى المجتمع الدولي إزاء صمته حيال الوضع في غزة، مؤكدًا أن هذا الصمت قد شجع الاحتلال الإسرائيلي على تعطيل دخول المساعدات الإنسانية الضرورية إلى القطاع.