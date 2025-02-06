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كإجراء انتقامي.. بريطانيا تلغي اعتمادًا لدبلوماسي روسي في لندن

04:24 م الخميس 06 فبراير 2025

وزارة الخارجية البريطانية

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وكالات

قالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان، اليوم الخميس، إنها ألغت اعتمادا دبلوماسيا لأحد الدبلوماسيين الروس لديها؛ في إطار ردها على طرد أحد دبلوماسييها من روسيا في نوفمبر الماضي.

وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أنها استدعت السفير الروسي في لندن أندريه كيلين، لإعلامه بإلغاء الاعتماد الدبلوماسي لأحد المسؤولين الروس.

وأوضحت الخارجية البريطانية، أن الإجراء يأتي في إطار ردها على ما وصفته بـ"القرار غير المبرر وغير المسبوق" من قبل موسكو بإلغاء اعتماد دبلوماسي بريطاني العام الماضي.

وحذّرت الخارجية البريطانية، من أن أي خطوات جديدة من قبل روسيا، ستُعد تصعيدا، متعهدة بالرد عليها بشكل مناسب.

وفي نوفمبر الماضي، طردت موسكو سكرتير ثاني السفارة البريطانية لديها نايجل ويلكس إدوارد، بعد تحريات أجراها جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أفضت إلى تورطه بأنشطة استخباراتية بغطاء دبلوماسي.

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وزارة الخارجية البريطانية بريطانيا روسيا
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