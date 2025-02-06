روسيا: وصلتنا إشارات سلام أمريكية بشأن أوكرانيا لكنها غير واضحة

وكالات

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن موسكو تلقت إشارات سلام أمريكية بشأن أوكرانيا لكنها غير واضحة.

وذكرت وكالة "بلومبرج"، اليوم الخميس، أن الإدارة الأمريكية ستكشف عن خطتها لإنهاء الحرب في أوكرانيا الشهر الجاري.

وأشارت مصادر، إلى أن الخطة التي ستكشف عنها واشنطن خلال مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا، ترتكز إلى مفهوم "السلام من داخل القوة" الذي يردده حلفاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كذلك، سيستعرض مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا وروسيا كيث كيلوج، نقاطا رئيسية تتضمن تعليق النزاع، فضلا عن إبقاء الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا "في حالة غير محسومة"، عبر ضمانات بمنع أي هجوم روسي مستقبلي.

وفي مطلع الشهر الجاري، قال المبعوث الأمريكي إلى أوكرانيا وروسيا، كيث كيلوج، إن واشنطن تنتظر من كييف إجراء انتخابات بحلول نهاية العام الجاري، خصوصا في حال تمكنها من التوصل إلى هدنة مع روسيا خلال الأشهر المقبلة.

وشدد على ضرورة، إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أوكرانيا، بعد أن تم تعليقها بسبب الحرب الروسية.

وأضاف كيلوج: "الدول الديمقراطية تقوم بإجراء انتخابات حتى في أوقات الحروب، في رأيي من المهم إجراؤها، لأن ذلك في صالح الديمقراطية وهذا هو جمالها الراسخ، وهناك أكثر من مرشح محتمل".

ويؤكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومبعوثه إلى أوكرانيا وروسيا، أنهما يعملان على خطة ووساطة بهدف إبرام اتفاق بين موسكو وكييف خلال الأشهر القليلة المقبلة، تفضي إلى إنهاء الحرب المستعرة منذ فبراير 2022.

وعلى الرغم من تصريحاتهما المتكررة، لم يكشفا عن أيّة تفاصيل بشأن تلك الخطة المزمعة لإنهاء الصراع العسكري الأعنف في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

لكن مسؤولا أمريكيا سابقا ومصدرين مطلعين على مقترح الانتخابات، أوضحوا أن كيلوج ومسؤولين بالبيت الأبيض درسوا في الأيام الماضية إجبار أوكرانيا على الموافقة على إجراء الانتخابات ضمن هدنة مبدئية مع روسيا، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" البريطانية للأنباء.

وأشار المصدران، إلى أن إدارة ترامب تدرس كذلك سبل الدفع باتجاه وقف إطلاق النار المبدئي، قبل الشروع في التوسط للتوصل إلى اتفاق دائم بين الطرفين.

وأوضحت المصادر، أنه في حال أُجريت الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا، فإن الفائز ربما يكون مسؤولا عن التفاوض على اتفاق أطول مع روسيا.

وفي أواخر يناير الماضي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه مستعد للتفاوض مع أي شخص في أوكرانيا عدا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، معللا ذلك بأنه "فاقد للشرعية وليس له الحق في التوقيع على أي اتفاق".

إلى جانب ذلك، أبدى الرئيس الروسي قبل ساعات من تنصيب ترامب يوم 20 يناير الماضي انفتاحا على "إعادة بناء العلاقات مع الإدارة الأمريكية الجديدة"، فضلا عن التسوية المحتملة في أوكرانيا.

في المقابل، قال زيلينسكي، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أظهر أنه يخشى المفاوضات والقادة الأقوياء، موضحا أن ممارساته تهدف لعدم إنهاء الحرب.

ولا يزال من غير الواضح، كيف سيتعاطى المسؤولون الأوكرانيون وعلى رأسهم زيلينسكي مع مقترح ترامب.

وفي تصريحات سابقة، أبدى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استعداده لإجراء انتخابات هذا العام، فقط إذا أُنهي القتال بضمانات أمنية تردع روسيا عن استئناف أعمالها القتالية مجددا.

ورغم ذلك، أكد مسؤول أوكراني كبير، أن الإدارة الأمريكية لم تطلب بشكل رسمي حتى الآن من كييف إجراء انتخابات رئاسية بحلول نهاية العام الجاري.