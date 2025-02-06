أوكرانيا تعلن قصف مطار بجنوب روسيا باستخدام طائرات مسيرة طويلة المدى

كييف- (أ ب)

أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، اليوم الخميس، أن القوات الأوكرانية قصفت مطارا في جنوب روسيا كان يستخدم لإطلاق الطائرات المسيرة من طراز "شاهد" إيرانية الصنع، فيما أعلنت فرنسا أنها سلمت دفعة أولى من المقاتلات من طراز " ميراج 2000-5" إلى أوكرانيا.

وقالت هيئة الأركان العامة، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن الهجوم الذي شنته خلال الليل على مطار بريمورسكو-أختارسك في منطقة كراسنودار الروسية تسبب في اندلاع حريق.

وتستخدم موسكو المطار في تخزين الطائرات المسيرة وإطلاقها لمهاجمة أوكرانيا، وفي صيانة الطائرات التي تستخدم لمهاجمة المنطقة الحدودية الأوكرانية في خيرسون وزابوريجيا.

ولم يتسن التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط طائرات مسيرة أوكرانية فوق كراسنودار، لكنها لم تحدد مكان أو اسم المطار.

وطورت أوكرانيا طائرات مسيرة طويلة المدى كجزء من جهودها لتطوير صناعة الأسلحة المحلية لديها وتقليل اعتمادها على المساعدات الغربية في خوض حربها التي استمرت نحو ثلاث سنوات مع روسيا. وفي بعض الأحيان وصلت الطائرات المسيرة إلى عمق الأراضي الروسية، حيث استهدفت مصافي النفط ومستودعات الأسلحة والمطارات.

كان وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، أعلن اليوم الخميس، أن أوكرانيا تسلمت أولى طائرات ميراج المقاتلة من فرنسا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وقال ليكورنو، عبر موقع "إكس"، إنه تم تسليم الطائرات الميراج بالإضافة إلى الطيارين الأوكرانيين الذين تدربوا على الطائرات في فرنسا.

ولم تكشف وزارة الدفاع الفرنسية عن عدد الطائرات التي تم تسليمها بالضبط وعدد الطائرات المقاتلة التي تعتزم فرنسا تقديمها إجمالا.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية، أن فرنسا تعتزم منح أوكرانيا ست طائرات من أصل 26 طائرة ميراج 2000-5 التي لدى سلاح الجو الفرنسي، وفق تقرير الميزانية الفرنسية الذي أصدرته الجمعية الوطنية في الخريف.