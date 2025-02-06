بعد مقترح التهجير.. طفلة فلسطينية تتحدى ترامب وتثير تفاعلًا- فيديو

كتب- محمود الطوخي

أثار مقطع فيديو لطفلة فلسطينية توجه رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال الفيديو، ردّت الطفلة ماريا حنّون التي ظهرت بين تلال من ركام المنازل المدمرة بفعل العدوان الإسرائيلي على غزة، على طرح الرئيس ترامب بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى بلدان أخرى.

وقالت حنون: "مرحبا عزيزي ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.. معك الطفلة ماريا حنون من غزة، بدّي اسألك سؤال.. بتمنى يوصلك وتجاوبني، أنا كطفلة ناجية من حرب غزة لو طلبت منك تخرج من بيتك وأرضك وتعيش بمصر أو الصين، هل توافق؟!"

الطفلة الغزية ماريا حنون توجه رسالة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب عبرت فيها عن تمسكها بأرضها رافضة اقتراحه الرامي إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم pic.twitter.com/LTQVAk7V7c — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) February 6, 2025

وأضافت حنون في رسالتها: "أنا آسفة على ضحكتي بس بالحقيقة أنت مش هتوافق!، طيب.. إذا أنت بترفض ليش بدّك تخليني أنا أقبل خروجي من بيتي وأرضي، مش على أساس أنتم بلد الحرية حول العالم!، عن أي حرية تتكلموا وأنتم بدكم تقيّدونا بوطننا وشتاتنا".

وفي نهاية رسالتها، وجهت حنون نصيحة إلى "رئيس العالم (في إشارة إلى ترامب)"، قائلة: "تحكّم بكل العالم إلا غزة؛ لأن غزة هي العالم".

ولقيت رسالة الطفلة الفلسطينية إشادات واسعة من قبل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماي، الذين وصف بعضهم حديث الطفلة بأنه أكثر بلاغة من الخطابات الرسمية.

وتساءل حساب على موقع "إكس" تُدعى صاحبته "نور"، بشأن ما إذا كان هناك " هل يوجد اكثر من هيك فصاحة؟.. هل يوجد اروع من هيك أسلوب؟.. هل هناك أفضل من هكذا إقناع وتحدي؟، ماريا حنون قصة شعب يرفض الانكسار".

هل يوجد اكثر من هيك فصاحة ؟.

هل يوجد اروع من هيك أسلوب ؟.

هل هناك أفضل من هكذا إقناع وتحدي؟.



ماريا حنون قصةَ شعبٍ يرفض الانكسار. pic.twitter.com/MNdcTIheaG — Nouř 🇵🇸 (@NouR_GaZaa) February 5, 2025

فيما أعرب حساب على "إكس" يُسمى "الأمير: الشيخ بشيبه"، عن أمله في أن يلقى تساؤل الطفلة الفلسطينية جوابا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلا: "أملنا أن نسمع رد ترامب على خنساء دهرنا ماريا حنون الطفلة في هيئتها المرأة أخت الرجال في رسالتها".

املنا ان نسمع رد اترامب على خنساء دهرنا ماريا حنون الطفلة في هيئتها المرأة اخت الرجال في رسالتها

✅👍🤝✍️ pic.twitter.com/JMjW4A7sc0 — الأمير : الشيخ بشيبه (@vehrou) February 5, 2025

وعلى "فيسبوك"، اعتبر "مصطفى الجعار"، الطفلة الفلسطينية نموذجا للصمود والشجاعة، كاتبا على حسابه الشخصي: "ماريا حنون نموذج من الصمود والشجاعة لفلسطين.. ماريا مثال للشجاعة".

وقال حساب آخر على "فيسبوك" تُدعى صاحبته "د هاجر محمود عمر" "ماريا حنون.. أصحاب الأرض.. أصحاب الحق صوتهم عالي".

وفي وقت سابق، اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر والأردن، غير أن الطرح قُوبل برفض شديد من القاهرة وعمان، فضلا عن رفض عربي ودولي واسع باعتبار القرار مخالف للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

لذا، اتجه ترامب إلى البحث عن وجهات أخرى تستقبل سكان القطاع، إذ قالت القناة 12 العبرية، إن الإدارة الأمريكية تدرس إمكانية تهجير الفلسطينيين إلى المغرب و إقليمين صوماليين انفصاليين هما "بونتلاند" و"أرض الصومال (صوماليلاند)".

وفي أثناء الجدل الذي أثاره الطرح الأمريكي، اتضحت معالم خطة استثمارية يسعى إليها الرئيس دونالد ترامب بتحويل غزة إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، وفق تعبيره، حيث قال في بيان اليوم الخمي، إن الولايات المتحدة ستبدأ بالتعاون مع فرق التنمية بناء ما سيصبح واحدا من أعظم وأروع مشاريع التنمية على وجه الأرض.