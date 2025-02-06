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الحوثيون: تهجير سكان غزة يقوض أمن واستقرار المنطقة والعالم

03:47 م الخميس 06 فبراير 2025

جماعة أنصار الله الحوثية

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صنعاء- (د ب أ)

حذرت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن ، اليوم الخميس، من أن تهجير سكان غزة يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية ويقوض الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأدانت وزارة الخارجية في حكومة الحوثيين (غير معترف بها دوليا)، في بيان صحفي اليوم "مخططات الإدارة الأمريكية لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة والسيطرة عليه".

وقالت إن" التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية ويقوض الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

وأضافت أن "أمريكا ليس بإمكانها أن تحقق بالضغوط ما عجزت عن تحقيقه بالحرب، وأنها والكيان الصهيوني الغاصب سيفشلان في تحقيق ذلك نتيجة لصمود الفلسطينيين وإصرارهم على التمسك بأرضهم".

وأشادت جماعة الحوثي بـ "المواقف الرافضة لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة"، داعية" المجتمع الدولي لاسيما الدول العربية والإسلامية للوقوف صفاً واحداً وسداً منيعاً لإفشال المخططات الأمريكية، وتعزيز صمود فلسطين في مواجهة تلك المخططات، وتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني، والمساهمة في إعادة إعمار غزة".

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جماعة أنصار الله الحوثية صنعاء غزة فلسطين
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