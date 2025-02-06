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مقتل نحو 4 أشخاص إثر تحطم طائرة تابعة للجيش الأمريكي جنوب الفلبين

03:13 م الخميس 06 فبراير 2025

الجيش الامريكي

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مانيلا- (أ ب)

تحطمت طائرة تابعة للجيش الأمريكي إثر سقوطها في حقل للأرز بجنوب الفلبين، اليوم الخميس، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها، والبالغ عددهم أربعة أشخاص، بحسب ما ذكرته السفارة الأمريكية ومسؤولون فلبينيون.

وأكدت هيئة الطيران المدني في الفلبين تحطم طائرة خفيفة في إقليم ماجوينداناو ديل سور، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

وقال المتحدث باسم السفارة الأمريكية، كانيشكا جانجوبادهياي لوكالة أنباء "أسوشيتد برس" (أ ب)، إن الجيش الأمريكي كان متعاقدا على الطائرة التي تحطمت في الإقليم بجنوب البلاد، مضيفا أن القيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ ستصدر بيانا بشأن الحادث.

وعلى صعيد متصل، قال أمير جهاد تيم أمبولودتو، ضابط السلامة في إقليم ماجوينداناو ديل سور، إنه قد تم انتشال جثث لأربعة أشخاص من بين الحطام، ويبدو أنهم أجانب.

هذا المحتوى من

AFP

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الجيش الأمريكي مانيلا الفلبين إقليم ماجوينداناو ديل سور
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