إعلان

"غير قانونية".. العفو الدولية تعلق على تصريحات ترامب بشأن سيطرة الولايات المتحدة على غزة

03:08 م الخميس 06 فبراير 2025

دونالد ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

علقت منظمة العفو الدولية على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير سكان قطاع غزة، وسيطرة الولايات المتحدة على القطاع.


وقالت العفو الدولية في بيان لها، اليوم الخميس، "تعليقات ترامب بأنّ الولايات المتحدة "ستستولي" على قطاع غزة المحتلّ وتأييداته للترحيل القسري للفلسطينيين من غزة إلى البلدان المجاورة مريعة وغير قانونية، ويجب التنديد بها بشكل قاطع وعلى نطاق واسع".


وأضافت العفو الدولية، أن أي خطة لترحيل الفلسطينيين خارج الأرض المحتلة ضدّ إرادتهم هي جريمة حرب، وعند ارتكاب هذه الجريمة كجزء من هجوم ممنهج ومنتشر ضدّ السكان المدنيين، تُعتبر جريمة ضدّ الإنسانية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب الولايات المتحدة غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مقتل نحو 4 أشخاص إثر تحطم طائرة تابعة للجيش الأمريكي جنوب الفلبين

إعلان

إعلان

رفع الحد الأدنى 1500 جنيه والمعاشات 15%.. ماذا نعرف عن الحزمة الاجتماعية الجديدة؟
"غرفة السياحة": السعودية تلغي شرط الحصول على التطعيمات لأداء العمرة
رسميًا.. وقف المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات الجديدة بالمتقادمة
5 ظواهر جوية تضرب مصر خلال الساعات المقبلة.. بينها الأمطار والأتربة