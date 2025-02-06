"غير قانونية".. العفو الدولية تعلق على تصريحات ترامب بشأن سيطرة الولايات المتحدة على غزة

وكالات

علقت منظمة العفو الدولية على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير سكان قطاع غزة، وسيطرة الولايات المتحدة على القطاع.



وقالت العفو الدولية في بيان لها، اليوم الخميس، "تعليقات ترامب بأنّ الولايات المتحدة "ستستولي" على قطاع غزة المحتلّ وتأييداته للترحيل القسري للفلسطينيين من غزة إلى البلدان المجاورة مريعة وغير قانونية، ويجب التنديد بها بشكل قاطع وعلى نطاق واسع".



وأضافت العفو الدولية، أن أي خطة لترحيل الفلسطينيين خارج الأرض المحتلة ضدّ إرادتهم هي جريمة حرب، وعند ارتكاب هذه الجريمة كجزء من هجوم ممنهج ومنتشر ضدّ السكان المدنيين، تُعتبر جريمة ضدّ الإنسانية.