"فكرة خيالية".. مستشارو ترامب يعلقوا على خطته بشأن السيطرة على غزة

وكالات

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن العديد من مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقعهم اختفاء فكرة "ملكية غزة بعدما اتضح له أنها غير قابلة للتطبيق".

وقال مستشارين لترامب، "اتضح للرئيس الأمريكي أن الفكرة غير قابلة للتطبيق ويبدو أن هذا قد حدث بالفعل بحلول ظهر أمس الأربعاء".

وقال دان شابيرو، الذي شغل منصب السفير الأمريكي في إسرائيل في عهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما، إن "مجرد طرح الفكرة قد يؤدي إلى إثارة المزيد من التطرف" مضيفًا "مقترح ترامب ليس جادًا".

ولفت إلى أن "احتمالات سيطرة الولايات المتحدة على غزة بتكلفة هائلة من الدولارات والقوات، تعادل احتمالات دفع المكسيك ثمن الجدار أو استيلاء الولايات المتحدة على نفط العراق".

وأكد شابيرو "أن الخطر هو أن المتطرفين داخل الحكومة الإسرائيلية سوف يأخذون الأمر حرفيًا وعلى محمل الجد، ويبدأون في التصرف بناء عليه".

وأوضح أن هذا الأمر "قد يعرض إطلاق سراح المزيد من الأسرى للخطر، ويقوض احتمالات التوصل إلى اتفاق تطبيع سعودي إسرائيلي".

وقالت الصحيفة إنه عندما أعلن ترامب اقتراحه بتولي الولايات المتحدة ملكية غزة يوم الثلاثاء الماضي، صدم حتى كبار أعضاء البيت الأبيض والحكومة.

وأشارت إلى أنه "بينما بدا إعلانه رسميا ومدروسًا فقد قرأ الخطة من ورقة، لم تجر حتى الإدارة الأمريكية التخطيط الأساسي لفحص جدوى مقترح السيطرة على غزة"، وفقا لأربعة أشخاص على دراية بالمناقشات، ولم يسمح لهم بالتحدث علنا.

وذكرت الصحيفة أنه "داخل الحكومة الأمريكية، لم تكن هناك اجتماعات مع وزارة الخارجية أو البنتاجون، كما يحدث عادة لأي اقتراح جاد للسياسة الخارجية".

وأخبر العديد من كبار المسؤولين الأمريكيين، الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم صحيفة "نيويورك تايمز" أنهم ما زالوا يحاولون معرفة أصل الفكرة، واعتبروها "خيالية حتى بالنسبة للسيد ترامب".