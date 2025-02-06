انتهاء اللقاء الثلاثي في قصر بعبدا وتعثر إعلان تشكيل الحكومة اللبنانية

وكالات

انتهى الاجتماع الذي ضم الثلاثي، الرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة المكلف نواف سلام، دون الإعلان عن مراسم تشكيل الحكومة اللبنانية.

وحسب مواقع محلية غادر برّي الاجتماع أولًا من باب خلفي لقصر بعبدا، قبل أن يخرج سلام أمام الصحفيين من دون الإدلاء بتصريح.

وحسب ما أوردت "الوكالة الوطنية للإعلام"، فإنّ سلام اكتفى بالقول: "مشي الحال وما مشي الحال".

وكانت دوائر القصر الجمهوري قد استدعت الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء محمود مكيّة، إيذاناً بالتحضير لإعلان مراسيم الحكومة.

وبحسب المعلومات، فإنّ الخلاف في الاجتماع الثلاثي حول يتمحور الاسم الشيعي الخامس، وقد أصر برّي على اختيار اسم الوزير، فيما أصرّ سلام على السيدة لميا المبيّض.