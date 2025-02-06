إعلان

انتهاء اللقاء الثلاثي في قصر بعبدا وتعثر إعلان تشكيل الحكومة اللبنانية

02:29 م الخميس 06 فبراير 2025

جوزيف عون

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

انتهى الاجتماع الذي ضم الثلاثي، الرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة المكلف نواف سلام، دون الإعلان عن مراسم تشكيل الحكومة اللبنانية.

وحسب مواقع محلية غادر برّي الاجتماع أولًا من باب خلفي لقصر بعبدا، قبل أن يخرج سلام أمام الصحفيين من دون الإدلاء بتصريح.

وحسب ما أوردت "الوكالة الوطنية للإعلام"، فإنّ سلام اكتفى بالقول: "مشي الحال وما مشي الحال".

وكانت دوائر القصر الجمهوري قد استدعت الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء محمود مكيّة، إيذاناً بالتحضير لإعلان مراسيم الحكومة.

وبحسب المعلومات، فإنّ الخلاف في الاجتماع الثلاثي حول يتمحور الاسم الشيعي الخامس، وقد أصر برّي على اختيار اسم الوزير، فيما أصرّ سلام على السيدة لميا المبيّض.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جوزيف عون تشكيل الحكومة اللبنانية قصر بعبدا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"فكرة خيالية".. مستشارو ترامب يعلقوا على خطته بشأن السيطرة على غزة

إعلان

إعلان

رفع الحد الأدنى 1500 جنيه والمعاشات 15%.. ماذا نعرف عن الحزمة الاجتماعية الجديدة؟
"غرفة السياحة": السعودية تلغي شرط الحصول على التطعيمات لأداء العمرة
رسميًا.. وقف المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات الجديدة بالمتقادمة
5 ظواهر جوية تضرب مصر خلال الساعات المقبلة.. بينها الأمطار والأتربة