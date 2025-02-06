الجزائر ترفض بشكل قاطع تهجير وإفراغ قطاع غزة

الجزائر- (د ب أ)

أعلنت الجزائر اليوم الخميس رفضها القاطع لما يتم تداوله من مخططات ترمي إلى تهجير وإفراغ قطاع غزة من سكانه.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم: "في خضم انطلاق مفاوضات المرحلة الثانية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة بصفة خاصة، ومواصلة التكفل بمخلفات الحرب المفروضة عليه بصفة عامة. تعرب الجزائر عن تطلعها في أن تتواصل جهود مجموعة الوساطة بدعم دولي واسع النطاق لضمان ترسيخ هذا الاتفاق ومتابعة تنفيذه في كافة مضامينه وفي جميع أبعاده ".

وأضافت: "تعرب الجزائر عن رفضها القاطع لما يتم تداوله من مخططات ترمي إلى تهجير وإفراغ غزة من سكانها الأصليين، ضمن مخطط أوسع يستهدف ضرب المشروع الوطني الفلسطيني في الصميم".

وجددت الجزائر "التأكيد على قناعتها الراسخة من أن تحقيق السلام المستدام في الشرق الأوسط يبقى مرتبطا تمام الارتباط بإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني. وتمكينه من إقامة دولته المستقلة والسيدة وفق صيغة الدولتين المتوافق عليها دوليا كحل عادل ودائم ونهائي للصراع العربي الإسرائيلي".

وأكدت "على حتمية توحيد الأراضي الفلسطينية من غزة إلى الضفة الغربية والقدس المحتلة في أفق تجسيد المشروع الوطني الفلسطيني"، مشددة على أن "محاولات طمس معالم هذا المشروع أو تجزئته أو تصفيته لن يترتب عنها إلا إطالة أمد الصراع وتعميق معاناة الشعب الفلسطيني واستفحال حالة اللا أمن واللا استقرار في المنطقة برمتها".