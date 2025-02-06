تركي الفيصل يرد: هل تطبع السعودية مع إسرائيل بعد تصريحات ترامب؟

وكالات

كشف السفير السعودي الأسبق إلى أمريكا وبريطانيا الأمير تركي الفيصل، موقف المملكة العربية السعودية، حول التطبيع مع إسرائيل خاصة بعد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهجير سكان غزة والسيطرة على القطاع.

وقال الأمير السعودي، خلال حديثه مع مذيعة شبكة CNN كريستيان أمانبور، عند سؤاله عما إذا كان يرى أن التطبيع سيحدث قائلًا: "لا على الإطلاق. أصدرت وزارة خارجيتنا هذا الصباح بيانًا يرفض ما صدر عن واشنطن في الأيام الأخيرة، وكان هذا موقف المملكة العربية السعودية منذ البداية".

وأضاف: "وحتى قبل 7 أكتوبر، إذا كنت تتذكرين عندما تحدث الأمير محمد مع إحدى قنوات التلفزيون المعارضة في أمريكا، فقد أوضح حينها أن الطريق إلى دولة فلسطينية واضحة هو ما نريد أن نراه نتيجة لأي محادثات نجريها مع الأمريكيين".

وتابع: "ونحن لا نتحدث مع الإسرائيليين، بل نتحدث مع الأمريكيين. وكان هذا هو الموقف الذي تم الحفاظ عليه بقوة".

وأشار إلى أنه "في مختلف المحافل، سواء القمة الإسلامية في الرياض، أو القمة العربية، أو قمة دول الخليج، وكل المحافل الدولية التي عقدت والمؤتمرات في الرياض أكدت على ضرورة وجود دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية".



