تركيا.. "المرزعة السعيدة" تقود شابًا للسجن 45 ألف سنة

وكالات

أصدرت محكمة تركية، اليوم الخميس، حكما بالسجن لمدة 45 ألف سنة على الشاب محمد آيدن المعروف بـ"المحتال التركي الصغير".

ويأتي الحكم في القضية الجدلية، على إثر قضية أثارت الرأي العام التركي؛ بعدما أقنع الشاب آلاف الأشخاص بالاستثمار في "مزرعة وهمية".

وبعد أن انتهى آيدن من جمع أموال الاستثمارات، هرب وبحوزته نحو 180 مليون دولار.

وفي عام 2016، أنشأ آيدن موقعا إلكترونيا تحت مسمى "بنك المزرعة"، كمحاكاة للعبة المعروفة "المزرعة السعيدة"، حيث يدفع الأشخاص أموالا مقابل شراء الأبقار والدجاج داخل اللعبة، فيما تشتري شركته حيوانات حقيقية مقابل ذلك لتربيتها في مزارع ضخمة يزعم امتلاكها.

وأوهم الشاب التركي ضحايان، بالحصول على أرباح تبلغ نسبة 100% من الأموال التي يدفعونها، قبل أن يلوذ بالفرار إلى خارج تركيا ويظهر في عدة دول أخرى يشارك متابعيه تفاصيل حياته التي يسودها البذخ.

من "المزرعة السعيدة" إلى السجن 45 ألف سنة.. محكمة تركية تصدر حكماً بالسجن للمحتال التركي الصغير محمد آيدن بتهمة إدارة نظام إلكتروني للنصب #العربية #تركيا pic.twitter.com/Ky5pjf5u1f — العربية EXTRA (@AlArabiyaExtra) February 6, 2025

وفي أعقاب ذلك، عممت السلطات التركية اسمه في قوائم "الإنتربول" الدولي، لتتسلمه في النهاية لمحاكمته هو وشقيقه وإصدار حكم بالسجن لمدة 45376 سنة في تهم إدارة نظام إلكتروني للاحتيال والنصب.