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رئيس وزراء إسرائيل الأسبق باراك يصف خطة ترامب بشأن غزة بـ " الخيال"

01:26 م الخميس 06 فبراير 2025

إيهود باراك

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تل أبيب- (د ب أ)

وصف رئيس وزراء إسرائيل الأسبق إيهود باراك مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة توطين نحو مليوني فلسطيني يقيمون في قطاع غزة بـ " الخيال".

وفي أعقاب لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض أمس الأول الثلاثاء، أصابت تصريحات ترامب الكثير من المراقبين بالدهشة عندما قال إن الولايات المتحدة " ستسيطر على قطاع غزة" وأنه سوف يتم إعادة توطين الفلسطينيين الذين يعيشون في القطاع في دول أخرى.

وقال باراك لإذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس " هذه لا تبدو خطة درسها أي شخص بجدية. يبدو أنها مثل بالون الاختبار، أو ربما محاولة لإظهار الدعم لإسرائيل".

وأشار باراك إلى أن تصريحات ترامب ربما تعد محاولة لإقناع القادة العرب، محذرهم بأن " هذا ما ينتظركم في حال لم تستيقظوا، وتقترحوا مسارا عمليا لغزة وتساعدوا في إبعاد حماس عن السلطة".

أوضح باراك أنه من المعقول بصورة كبيرة أن تقترح الدول العربية المعتدلة في المنطقة نهجا أفضل ردا على خطة ترامب غير المدروسة.

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