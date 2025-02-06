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فرنسا ردًا على مقترح ترامب بشأن غزة: سنواصل الدفاع عن القانون الدولي

01:23 م الخميس 06 فبراير 2025

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو

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وكالات

عبّر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الخميس، عن معارضة باريس لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة، قائلا: "لا للتهجير من غزة ولا لضم الضفة الغربية".

وأكد بارو، أن فرنسا ستواصل الدفاع عن القانون الدولي، مشددا على أن التهجير أو الضم ليس من صالح أمن إسرائيل.

وفي اتصال هاتفي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الأءبعاء، حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من أن أي تهجير قسري للفلسطينيين في غزة أو الضفة الغربية، مؤكدا أنه سيكون أمرا غير مقبول.

واعتبر ماكرون، أن عمليات التهجير المطروحة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستمثل خطرا على القانون الدولي وعقبة في طريق حل الدولتين.

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جان نويل بارو وزير الخارجية الفرنسي ترامب غزة
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