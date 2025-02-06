ليبيا تؤكد رفضها أي ممارسات تهدف لتهجير للفلسطينيين

وكالات

عبّرت وزارة الخارجية الليبية في بيان، اليوم الخميس، عن رفضها أي ممارسات تهدف إلى التهجير القسري للفلسطينيين أو تغيير التركيبة السكانية للأراضي المحتلة.

ولقي مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بترحيل الفلسطينيين من غزة، رفضا عربيا ودوليا واسعا.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، رفضها بشكل قاطع سياسات الاستيطان الإسرائيلي وضم الأراضي وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، لما تمثله تلك الخطوة من انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ودعت الخارجية الكويتية، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في توفير الحماية للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة.

وفي إطار ذلك، شددت وزارة الخارجية الصينية على أن قطاع غزة ملك للفلسطينيين وجزء من أراضيهم وليس ورقة مساومة في الصفقات السياسية، معارضة التهجير القسري لسكان القطاع.

وأفادت بأن الصين تدعم بقوة الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وذلك تعليقا على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتهجير الفلسطينيين من غزة.

وأضافت أنه على المجتمع الدولي تقديم المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار للقطاع الذي دمرته الحرب الإسرائيلية.