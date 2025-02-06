"ميراج 2000".. فرنسا تسلّم أوكرانيا أولى المقاتلات متعددة المهام

وكالات

قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، اليوم الخميس، إن باريس سلمت أوكرانيا أولى المقاتلات من طراز "ميراج 2000".

وفي يونيو الماضي، تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بإمداد أوكرانيا بعدد غير محدود من مقاتلات "ميراج 2000-5"، من أجل تعزيز قوة كييف الجوية.

وأشار ليكورنو في أكتوبر الماضي، إلى أن المقاتلات ستكون مزودة بمعدات تضيف إليها قدرات قتالية جو – أرض، فضلا عن منظومات للحرب الإلكترونية.

وأعلن الجيش الفرنسي في سبتمبر الماضي، اكتمال عمليات التدريب للدفعة الأولى من الطيارين الأوكرانيين في فرنسا.

وتعد المقاتلة الفرنسية "ميراج 2000"، واحدة من بين المقاتلات الجيل الرابع متعددة المهام التي صممت نهاية السبعينيات "تعادل المقاتلة الأمريكية إف 16"، ودخلت الخدمة في عام 1984.