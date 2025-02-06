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الدفاع التركية: سنضع خارطة طريق لتطوير قدرات الجيش السوري

11:38 ص الخميس 06 فبراير 2025

وزارة الدفاع التركية

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وكالات

قالت وكالة أنباء "الأناضول" نقلا عن وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، إنه استجابة لمطالب الحكومة السورية الجديدة سيتم وضع خارطة طريق مشتركة لتطوير قدرات الجيش السوري.

وخلال زيارة للرئيس السوري أحمد الشرع إلى تركيا، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأول الثلاثاء، على استمرار وقوف تركيا إلى جانب الشعب السوري، مشيرا إلى أنه أوضح هذا الأمر للرئيس السوري أحمد الشرع و"نحن في بداية التعاون وتطوير العلاقات بين البلدين".

وأوضح أردوغان، أن أنقرة سترفع العلاقات مع سوريا إلى المستوى الاستراتيجي، مؤكدا أن اتحاد قوة تركيا مع سوريا سيكون مهما من أجل السلام و"سنؤسس معا منطقة خالية من الإرهاب تماما".

ولفت الرئيس التركي، إلى أن هناك بعض العراقيل أمام نهضة سوريا منها العقوبات المفروضة، متعهدا بأن أنقرة ستعمل جاهدة على رفعها.

وأشار أردوغان، إلى أن الشعب السوري واصل النضال ضد النظام الظالم "نظام الرئيس السابق بشار الأسد" حتى تحقق النصر له.

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