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الكنيست الإسرائيلي يناقش قانون تشجيع الهجرة الطوعية لسكان غزة الأحد المقبل

11:34 ص الخميس 06 فبراير 2025

غزة

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وكالات

قالت هيئة البث العبرية، اليوم الأحد، إن اللجنة الوزارية الدستورية ستناقش يوم الأحد المقبل قانون تشجيع الهجرة الطوعية لسكان غزة الذي اقترحه عضو الكنيست إيتمار بن غفير.

كانت ‏كتلة "القوة اليهودية" في الكنيست الإسرائيلي طرحت، أمس الأول الثلاثاء، مشروع قانون ينص على تشجيع "الهجرة الطوعية" لسكان قطاع غزة.

جاء طرح مشروع القانون الذي طرحه الحزب الذي يترأسه وزير الأمن القومي المستقيل إيتمار بن غفير، بعد تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن رغبته في تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى كلا من مصر والأردن.

قابل مقترح ترامب، رفض مصري وأردني واسع، باعتباره تصفية للقضية الفلسطينية، وإنهاء لمسألة حل الدولتين.

في المقابل، لاقى مقترح ترامب، تأييد واسع لدى اليمين الإسرائيلي الذي دعم بشدة المقترح الأمريكي.

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