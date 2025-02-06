تقارير: ترامب يسعى لاستعادة الوثائق السرية التي صادرتها السلطات منه

وكالات

أفادت تقارير إعلامية أمريكية، اليوم الخميس، بأن الرئيس دونالد ترامب يسعى لاستعادة وثائق سرية صادرتها السلطات منه في عام 2022، خلال تفتيش أجراه مكتب التحقيقات الاتحادي لمنتجعه في مارالاجو بولاية فلوريدا.

وأشارت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إلى أن ترامب سيستعيد الوثائق السرية التي صُودرت منه آنذام، فضلا عن بعض الهدايا التذكارية وبطاقات التهنئة.

وأوضحت أن المدعين العامين وعملاء بمكتب التحقيقات الاتحادي تلقوا أوامر بإعادة الوثائق والهدايات التي صادروها من ترامب.

وتشمل المستندات التي تمت مصادرتها قبل نحو 3 أعوام 27 وثيقة من مكتب ترامب، فضلا عن 75 وثيقة أخرى كانت في غرفة للتخزين، صنفت السلطات 17 منها كوثائق "سرية للغاية".

وفي يونيو 2023، اتهمت محكمة في ميامي ترامب بسوء التعامل مع الوثائق السرية، ما عرضه إلى حكم محتمل بالسجن لمدة تصل إلى 400 عام، إذا تمت إدانته.

وحينذاك، قال ترامب إن هذه الوثائق بقيت بحوزته لعدم وجود وقت كاف لإعادتها نتيجة انشغاله، قبل أن تُسقط جميع التهم في يوليو الماضي.

يذكر أنه في فبراير 2024، واجه الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن خلال ولايته اتهامات مماثلة، بعد احتفاظه بوثائق سرية عن السياسة العسكرية والخارجية في أفغانستان، بالإضافة إلى وثائق تتعلق بقضايا الأمن القومي الأمريكي.

لكن السلطات امتنعت عن توجيه اتهامات إلى بايدن، نظرا لأنه "رجل عجوز يحتفظ بوثائق سرية في منزله".