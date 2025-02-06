بعد توجيهات وزير الدفاع الإسرائيلي.. فلسطين تحذّر من تنفيذ مشاريع التهجير

وكالات

حذّرت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، اليوم الخميس، من إقدام الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مشاريع تهجير الفلسطينيين خاصة بعد تصريحات وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس بشأن إعطائه التعليمات لإعداد الخطط لتنفيذ التهجير.

ورحّبت الخارجية الفلسطينية، بالإجماع الدولي على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ورفض تهجيره، مطالبة بترجمة هذا الإجماع إلى خطوات عملية.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن وزير الدفاع يسرائيل كاتس يصدر توجيهاته للجيش بتحضير خطط لفتح المجال أمام الهجرة الطوعية من قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن كاتس، قوله إنه يجب السماح لسكان غزة بالتمتع بحرية الخروج والهجرة كما هو متبع في أي مكان في العالم.

وأوضح كاتس، أن خطة هجرة سكان غزة ستشمل إمكانية الخروج عبر المعابر البرية إلى جانب ترتيبات خاصة للخروج بحرا وجوا.

بدورها، قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إنه يجب متابعة فكرة مغادرة سكان غزة للقطاع وتنفيذها.

وأكد نتنياهو في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن مهمة إسرائيل تدمير حماس و"نحن ملتزمون بذلك"، مشددا على ضرورة متابعة فكرة مغادرة سكان غزة للقطاع وتنفيذها.

وأشار نتنياهو، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتحدث عن إرسال قوات أمريكية لتدمير حماس فهذه مهة إسرائيل، موضحا أنه لا يعتقد أن ترامب سيمول بناء غزة فهذا سيكون من دول الجوار الغنية.

كانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت قالت، أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة لن تمول إعادة إعمار غزة وإن إدارته ستعمل مع شركائها بالمنطقة بشأن ذلك، مضيفة "ترامب يتوقع من شركائنا خاصة مصر والأردن قبول الفلسطينيين مؤقتا حتى نعيد بناء وطنهم".