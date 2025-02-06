كوريا الجنوبية تتبنى حزمة من التدابير لتعزيز سلامة الطيران

سول- (أ ش أ)

أعلنت الحكومة في كوريا الجنوبية عن تبني حزمة من التدابير لتعزيز سلامة الطيران، ومنع تكرار الحادث الذي أودى بحياة 179 شخصا في شهر ديسمبر الماضي، بعد تحطم طائرة ركاب تابعة لشركة "جيجو إير" إثر اصطدامها بمجموعة من الطيور.

وكشفت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل عن التدابير اليوم الخميس أمام الجمعية الوطنية، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية.

وتخطط الحكومة لنشر كاميرات التصوير الحراري ورادار كشف الطيور في جميع المطارات المحلية، ونقل المرافق التي يمكن أن تجتذب الطيور، مثل البساتين، بعيدا عن المطارات.

وأوضح البيان أن الرادار سيكشف حجم الطائر ومسارات حركته، وسيتم نقل هذه المعلومات إلى مراقبي الحركة الجوية الذين سيتواصلون بدورهم مع الطيار لتفادي حدوث اصطدام.

وكانت الطائرة المنكوبة قادمة من تايلاند إلى مدينة موان في جنوب غرب كوريا الجنوبية وعلى متنها 181 شخصا حينما تحطمت أثناء هبوطها.