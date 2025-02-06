أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 845310 جنود منذ بداية الحرب

كييف- (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو 845 ألفا و310 جنود، بينهم 1240 لقوا حتفهم، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الخميس.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 9965 دبابة، منها 18 دبابة أمس الأربعاء، و20737 مركبة قتالية مدرعة، و22753 نظام مدفعية، و1271 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1055 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 369 طائرة حربية، و331 مروحية، و24185 طائرة مسيرة، و3054 صواريخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و36211 من المركبات وخزانات الوقود، و3737 من وحدات المعدات الخاصة.