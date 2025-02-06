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مقتل جنديين إسرائيليين بحادث انهيار رافعة على خيمة في غزة

09:56 ص الخميس 06 فبراير 2025

جنود إسرائيليين ارشيفية

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وكالات

أعلنت هيئة البث العبرية، اليو الخميس، مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 8 آخرين في حادث انهيار رافعة على خيمة للجنود في قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أوقف استخدام جميع الرافعات في المنطقة العازلة والمواقع العسكرية داخل غزة بعد مصرع جنديين وإصابة 8 آخرين.

وفي سياق منفصل، أشارت صحيفة "معاريف"، إلى اشتباه بتسلل مقاومين إلى مستوطنة أريئيل شمالي الضفة وإعلان حالة الطوارئ القصوى في المدينة.

وقالت الصحيفة العبرية، إن الجيش أرسل قوات إلى مستوطنة أريئيل بعد الاشتباه بتسلل مقاومين ويصدر أوامر للسكان بالاحتماء في منازلهم.

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مقتل جنديين إسرائيليين انهيار رافعة على خيمة غزة
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