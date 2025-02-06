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تضرر 226 موقعا أثريا في غزة جراء الحرب الإسرائيلية

09:51 ص الخميس 06 فبراير 2025

وزارة السياحة والآثار الفلسطينية

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رام الله- (د ب أ)

أعلنت وزارة السياحة والآثار الفلسطينية مساء الأربعاء تضرر 226 موقعا أثريا في قطاع غزة جراء الاستهداف الإسرائيلي الذي طال كل المواقع خلال الحرب على القطاع الساحلي.

وقالت الوزارة في تقرير حمل اسم "حصر الأضرار والمخاطر لمواقع التراث الثقافي في غزة" جراء الحرب، إن 138 موقعا لحقت بها أضرار كبيرة و61 متوسطة و27 بسيطة، بينما تم حصر 90 موقعا دون أضرار.

وأوضح التقرير أنه جرى تقييم الميزانيات اللازمة لإعادة تعافي قطاع التراث الثقافي بـ 15 ,261 مليون يورو تم تقسيمها إلى 3 مراحل، تشمل المرحلة الأولى التدخلات العاجلة لإنقاذ المواقع المهددة بالخطر وتدعيمها، وقدرت الميزانية اللازمة لذلك بـ 2 ,31 مليون يورو.

وأضاف أن المرحلة الثانية تشمل التدخلات اللازمة لترميم المواقع المهددة جزئياً وإعادة تأهيلها وتقدر الميزانية اللازمة لذلك بـ 72 ,96 مليون يورو، بينما المرحلة الثالثة تشمل إعادة بناء المواقع المهددة وتقدر الميزانية اللازمة لذلك بـ 23 ,133 مليون يورو على أن تمتد فترة تنفيذ المراحل الثلاث إلى 8 سنوات.

واعتبر التقرير أن المواقع الأثرية التاريخية "جزء مهم من تاريخ وهوية شعب فلسطين على الأرض الفلسطينية"، متهما الجيش الإسرائيلي بتعمد مسح وتدمير هذا الجزء المهم والركن الأساسي من أركان الهوية الوطنية الفلسطينية.

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وزارة السياحة والآثار الفلسطينية الحرب الإسرائيلية غزة تضرر مواقع اثرية
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