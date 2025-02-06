وزير الدفاع الأمريكي: لن نكشف عما سنفعله بخصوص مقترح السيطرة على غزة

وكالات

قالت شبكة "فوكس نيوز" نقلا عن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة لن تكشف عما ستفعله وما لن تفعله بخصوص مقترح السيطرة على غزة.

وأكد هيجسيث أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة بخصوص مقترح السيطرة على غزة، مشيرا إلى أن مسألة نشر قوات أمريكية في غزة لا يزال أمامها طريق طويل.

وأوضح هيجسيث، أن يفضل عدم نشر قوات أمريكية في غزة لكنه لا يستبعد هذا الخيار عندما يفكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خارج الصندوق، مؤكدا أنه سأجري مناقشات معمقة مع ترمب وحلفاء واشنطن بخصوص ما ستفعله الولايات المتحدة بشأن غزة.

كانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قالت نقلا عن مسؤولين عسكريين أمريكيين، مساء أمس الأربعاء، إن هيئة الأركان الأمريكية لم تتلق بعد طلبا لصياغة خطة لإرسال قوات لغزة.

وأوضح المسؤولون العسكريون، أن القيادة المركزية الأمريكية لا تقوم حاليا بإعداد خيارات لدخول غزة.

وأشار مسؤول في الإدارة الأمريكية، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيطرح اقتراحه بخصوص غزة على العاهل الأردني عبد الله الثاني الأسبوع المقبل.

وكشف المسؤولون الأمريكيون، أن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف قال لترامب إن غزة غير صالحة للسكن ولن يكون من السهل إعادة بنائها.