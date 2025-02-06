إعلان

المكسيك: وصول أول دفعة من الجيش والحرس الوطني لتأمين الحدود مع أمريكا

09:25 ص الخميس 06 فبراير 2025

-المكسيك

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

مكسيكو سيتي- (أ ش أ)

وصلت أول دفعة من شاحنات الحرس الوطني والجيش المكسيكي على الحدود التي تفصل بين مدينة خواريز ومدينة إل باسو، تكساس الأمريكية.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الخميس- أن هذه الدفعة تعتبر ضمن أولى دفعات قوات الحرس الوطني البالغ عددها 10 آلاف جندي التي قالت المكسيك إنها سترسلها إلى حدودها الشمالية بعد تهديدات الرئيس دونالد ترامب بفرض التعريفات الجمركية.

ويأتي ذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيؤجل فرض التعريفات الجمركية القاسية على المكسيك لمدة شهر على الأقل.

وفي المقابل، وعدت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم - في وقت سابق - بإرسال الحرس الوطني لتعزيز الأمن على الحدود ومكافحة تهريب المخدرات من الفنتانيل.

ومن جانبه .. أعلنت الولايات المتحدة بدورها أنها ستبذل مزيداً من الجهد لوقف تهريب الأسلحة الأمريكية إلى المكسيك التي تغذي عنف الكارتلات، والذي امتد إلى مناطق أخرى من البلاد مع محاولة العصابات السيطرة على تهريب المهاجرين.

هذا المحتوى من

Asha

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المكسيك أمريكا مدينة خواريز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بسبب الرياح.. مصرع عسكرييْن إسرائيليين بغلاف غزة

إعلان

إعلان

5 ظواهر جوية تضرب مصر خلال الساعات المقبلة.. بينها الأمطار والأتربة